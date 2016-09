KRYOLAN: CITY STORE OPENING

Posted by hakan on 13/05/2014 at 16:53

München ist seit dem 8. Mai 2014 um einige Farbtöne bunter: Der exklusiven Einladung zum Opening des Münchner City Stores folgten rund 150 Gäste. Darunter prominente Fans wie u.a. Monika Ivancan, Funda Vanroy, Tina Kaiser, Alexandra Rietz, Sandra-Maria Gronewald, Eva Lind, Eva Grünbauer, Stephanie Simbeck und Noémi Matsutani. Professionelle Make-Up Artists aus Film, TV, Theater und Mode präsentierten live an prominenten Models das breite Produkt-Portfolio von Kryolan. „Durch die hohe Nachfrage für München hatten wir schon länger einen eigenen City Store geplant. Mit dem Gärtnerplatz, mitten im Zentrum und gegenüber des Theaters haben wir den perfekten Platz gefunden, um die wundervolle Welt von Kryolan zu präsentieren“ so Wolfram Langer, Geschäftsführer von Kryolan.