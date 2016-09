MERCEDES-BENZ FASHION WEEK BERLIN INFORMIERT ÜBER ERSTE BESTÄTIGTE DESIGNER

Die ersten teilnehmenden Designer und Marken der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin Herbst/Winter 2012 stehen fest:

ALEXANDRA KIESEL (Designer for Tomorrow 2011)

ANJA GOCKEL

AUGUSTIN TEBOUL

BLACKY DRESS

BLAME

CHRISTINA DUXA

DAWID TOMASZEWSKI

DIETRICH EMTER

DIMITRI

DONT SHOOT THE MESSENGERS

EP_ANOUI

ESCADA Sport

EVA & BERNARD

GREEN SHOWROOM

GUIDO MARIA KRETSCHMER

HUGO by HUGO BOSS

INDIAN DESIGNERS (ANEETH ARORA, KALLOL DATTA)

IRINA SCHROTTER

ISSEVER BAHRI

JULIAANDBEN

KARLOTTA WILDE

KAVIAR GAUCHE

KILIAN KERNER

LALA BERLIN

LAURÈL

LENA HOSCHEK

MAJACO

MALAIKARAISS

MICHALSKY

MINX by Eva Lutz

MONGRELS IN COMMON

ODEUR

PATRICK MOHR

PERRET SCHAAD

REBEKKA RUÉTZ

RENA LANGE

ROMANIAN DESIGNERS (LENA CRIVEANU, LUCIAN BROSCATEAN, TWENTY(2)TOO)

SCHUMACHER

SEBASTIAN ELLRICH

SISSI GOETZE

STEPHAN PELGER

VON BARDONITZ

WOOD WOOD

1913BERLIN by Yujia Zhai-Petrow

werden im Januar ihre Kollektionen für den kommenden Herbst und Winter präsentieren, weitere Brands werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

„Die Unterstützung der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin durch die zahlreichen Designer und die Modeindustrie in Deutschland ist weiterhin enorm. Wir sind sehr zufrieden mit der großen Resonanz, was die Teilnahme von deutschen Modeschaffenden am Event angeht und freuen uns, dass ESCADA Sport die Saison eröffnen wird“, sagt Peter Levy, Managing Director und Senior Vice President IMG Fashion Worldwide. „Berlin ist zum Mekka geworden für diejenigen, die innovativ, kreativ und avantgardistisch arbeiten möchten. All diese wunderbaren Marken präsentieren zu dürfen, macht uns sehr stolz.“ ESCADA Sport wird in dieser Saison erstmals im Fashion-Zelt am Brandenburger Tor zeigen und damit am Mittwoch die Eröffnungsshow der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin Herbst/Winter 2012 bestreiten.

Neben den hier stattfindenden Laufsteg-Schauen und Präsentationen bringen die strategisch parallel stattfindenden Messen und Branchen-Events Berlin zweimal jährlich in den Fokus der globalen Modeindustrie. Die strategisch parallel zum Catwalk-Event stattfindenden Messen und Branchen-Events bringen Berlin zweimal jährlich in den Fokus der globalen Modeindustrie.

Neben dem Titelsponsor Mercedes-Benz wird die Mercedes-Benz Fashion Week Berlin von den Sponsoren DHL, Maybelline Jade und der Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf sowie der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung in Berlin wieder maßgeblich unterstützt.