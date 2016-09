Posted by MunichFashion.TV on 14/07/2011 at 15:01

Nach der Präsentation der Herbst-Winter-Kollektion in der Modemetropole Paris zeigte rebekka ruétz Ihre neuesten Kreationen im Rahmen einer Studio-Installation bei der Mercedes Benz Fashion Week Berlin. Unter ihren Models: Ex-Sängerin der MONROSE Girlgroup Bahar Kizil. Sarah im Interview mit Bahar.