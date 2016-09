MBFWB SPRING/SUMMER 2013: DOROTHEE SCHUMACHER BACKSTAGE & SHOW

Posted by MunichFashion.TV on 11/07/2012 at 11:23

Virtual Romance ist Name und Idee der Kollektion, die mühelos Gegensätze verbindet. „In unserer dynamischen Zeit des Wireless Lifestyle spüren wir immer mehr eine Sehnsucht nach Romantik und Tiefe”, so Dorothee Schumacher. Entstanden ist ein Look, der die SCHUMACHER-Philosophie auf den Punkt bringt: Zart und stark, romantisch und gleichzeitig futuristisch. Eine modern interpretierte Romantik greift Elemente traditioneller Handwerkskunst auf und überträgt sie in ein neues Zeitalter. Frauen variieren zwischen zarten Feenwesen und futuristischen Avatar-Amazonen. Ihre Stärke ist allgegenwärtig und sei der Stoff, der sie umschmeichelt, noch so zart. Unendlich verlaufende Kaleidoskop-Prints und transformierte Handstickereien weisen den Weg in ein neues Universum. In der Front Row sah man internationale Celebrities wie Lily Cole, die eigens für die SCHUMACHER Fashion Show aus London kam. Außerdem: die Schauspielerin Christiane Paul, Alina Süggeler von der Band Frida Gold oder Jessica Joffe, Schriftstellerin, Model und Tochter des Zeit-Herausgebers. Bei einem virtuell-romantischen Picknick feierte das SCHUMACHER-Team nach der Show mit Freunden und Gästen bei strahlendem Wetter im Tiergarten. Ein Meer aus Schirmen, Kissen und Decken brachte SCHUMACHER-Flair in den größten Garten Berlins. Auf eleganten Etageren reichten behandschuhte Kellner Canapees. Die individuell illustrierten Picknickdecken waren das begehrteste Give-Away der Fashion Week. SCHUMACHER verbindet Gegensätze – die virtuelle mit der romantischen Welt. Erstmals wurde die Fashion Show live, interaktiv und in 360°-Perspektive online übertragen. Unter www.dorothee-schumacher.com/live konnten die Virtual Guests echtes Front Row Feeling erleben und dabei die 360°-Kameras lenken wie den eigenen Blick. Über 10 Millionen User konnten durch die Zusammenarbeit mit Partnern aus Medien und Fashion hautnah dabei sein.