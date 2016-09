MICHALSKY StyleNite im Juli 2012

Posted by MunichFashion.TV on 13/07/2012 at 15:43

MICHALSKY präsentierte zum ersten Mal die Männer- und Frauen-Kollektionen in zwei großen separaten Fashion Shows.

“Personal Sunshine” war das Thema für die Saison Frühjahr/Sommer 2013 und gleichzeitig das Motto der MICHALSKY StyleNite.

Etwa 1.500 Gäste fanden sich im Tempodrom in Berlin. Erstmals in der Geschichte der Marke MICHALSKY wurde die Männerkollektion mit einer separaten Fashion Show präsentiert und damit in ihrer Bedeutung auf Augenhöhe zur Womenswear gebracht.

Michael Michalsky: „MICHALSKY MEN verkauft sich immer besser und mehrere Handelspartner haben uns empfohlen, der Männerkollektion jetzt einen stärkeren Auftritt zu geben. Diesem Wunsch folge ich gern. Es gab wieder verschiedene Anfragen anderer Labels, ihre Shows auf der StyleNite zu zeigen. Aber diese StyleNite wird ausschließlich MICHALSKY Mode präsentieren. Darauf freue ich mich sehr.“

Das Kollektionsthema „Personal Sunshine“ beleuchtet die inneren Werte jener Großstadtmenschen, deren Leben sich durch Social Networks, Schnelligkeit, Flexibilität und wechselnde Jobs kennzeichnet. „Personal Sunshine“ ist eine Referenz an die „Urban Nomads“, die Michael Michalsky bereits mit seiner H/W 2011 Kollektion thematisiert hat. Das Thema bildet eine Hommage an die Kraft und Beständigkeit individueller Werte. „In Zeiten, in denen die Menschen hunderte von ‚Freunden’ in sozialen Netzwerken haben, wird es immer bedeutender, sich auf das zu besinnen, was wirklich wichtig ist. Nämlich echte, authentische und wertvolle Freunde, die dem Menschen ermöglichen zu wachsen und sich im Einklang mit sich selbst zu fühlen. “Personal Sunshine” ist eine Kraft- und Wärmequelle und die Grundlage für ein glückliches und ausgewogenes Leben“, so Michael Michalsky.

Der Showpart begann mit der MICHALSKY Men’s Show, gefolgt von der Präsentation der Frauenkollektion.

Nach den Shows durften sich die Gäste über ein Flying Dinner sowie die mittlerweile legendäre Michalsky After-Show-Party freuen.