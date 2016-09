MBFWB SPRING / SUMMER 2013: MERCEDES-BENZ & VOGUE FASHION NIGHT

Posted by MunichFashion.TV on 10/07/2012 at 10:23

Am ersten Abend der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin luden Christiane Arp, Chefredakteurin der deutschen VOGUE, und Lüder Fromm, Leiter Globale Marketing Kommunikation Mercedes-Benz Cars, zum siebten Mal zur Fashion Night. Für die Branchenvertreter ist die Veranstaltung im Restaurant Borchardt ein zentraler und beliebter Treffpunkt zum Austausch in stilvoller, ungezwungener Atmosphäre. Sie schätzen den interessanten Gästemix, der sich hier zum lockeren Netzwerken und zum Fachsimpeln über Mode und Business einfindet. So waren die Entwicklung der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin sowie die Shows und Präsentationen des ersten Tages übergreifend diskutierte Themen. Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit ließ es sich ebenso wenig nehmen dabei zu sein, wie Starfotograf Mario Testino und Model Joan Smalls, die Protagonisten des aktuellen Bildmotivs des internationalen Mode-Engagements Frühjahr/Sommer 2013 von Mercedes-Benz. Unter den prominenten Gästen waren unter anderem Bryan Adams, Placebo, Hannah Herzsprung, Julia Malik, Wolfgang Joop, Benedikt Höwedes, Dominique Raacke, Martin Bachmann, Jessica Joffe, Alexandra Neldel, Dennenesch Zoude, Catherine Flemming, Franz Dinda, sowie Oskar Roehler.