MBFWB AW 2012: DIMITRI IM INTERVIEW

Posted by MunichFashion.TV on 26/01/2012 at 14:01

DIMITRI steht für Verführung, zeitlose Eleganz und pure Sinnlichkeit – Eine Kollektion für selbstbewusste Frauen mit unterschiedlichen Charakteren und Persönlichkeiten. Die Kollektion für Fall/Winter 12-13 zelebriert das Aufeinandertreffen subtilen Sexappeals mit dezenter Eleganz. Es entstehen feminine Silhouetten in Form von körperbetonten Etui-Kleidern, schmalen Bleistiftröcken und -hosen. Der Großstadtglamour mit ausgeklügelten Schnitten spricht starke Frauen an, die ein klares Gespür für einen individuellen Stil haben. Die Looks für die kommende Saison bilden perfekt geschnittene Hosenanzüge kombiniert mit legeren, leichttransparenten Seidenblusen und eleganten Stilettos, die ihnen jede maskuline Attitüde nehmen. Dominiert wird die Kollektion von luxuriösen Kleidern aus fließendem Chiffonsatin und Cocktailkleidern mit aufwendig verarbeitetem Organza. Die Farbpalette reicht von zarten Mauvetönen bis hin zu klassischem Schwarz. Für die Extraportion Glamour sorgen aufregende Pelzmäntel und imposante Pelzkrägen. DIMITRI setzt mit der Kollektion für Fall/Winter 12-13 auf Gefühl und feminine Facetten – Attribute, die charakteristisch für das Label sind. DIMITRI backstage im Interview mit MunichFashion.TV