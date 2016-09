Posted by MunichFashion.TV on 17/02/2012 at 13:31

Den letzten Show-Slot belegte Tom Rebl, der mit seiner Show-Präsentation und seinen Männermodels aus Italien für internationale Stimmung sorgte. Bekannt für cutting-edge Meanswear, zeigte Tom Rebe eine dunkle ethnische Kollektion, inspiriert von den Mayas. Accessoires aus Metal, Pompoms und Pois, Patchwork, Fake Punk Fur und gewaschenes Leder verstärken den düsteren Look, der durch goldene Akzente gebrochen wird.