Posted by MunichFashion.TV on 17/02/2012 at 13:22

Eröffnet wurde die Lange Nacht der Mode von Sonja Kiefer. Ihre unverkennbare Handschrift steht für eine klare Silhouette, ungewöhnliche Schnittdetails, sowie dem gekonnten Spiel von Kontrasten und Gegensätzen. Kleider und Abendmode sind ihre Leidenschaft und waren auch Hauptbestandteil auf dem Runway der Langen Nacht der Mode. Die neue Kollektion ist eine Hommage an die Sechziger und Stilikone Twiggy und bietet nebst Goldtönen auch viel Farbe kombiniert mit Fell-Accessoires.