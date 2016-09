LANGE NACHT DER MODE: RUNWAY-SHOW MARCEL OSTERTAG

Posted by MunichFashion.TV on 17/02/2012 at 13:26

Den zweiten Show-Slot belegte Marcel Ostertag, dessen Herbst-/Winterkollektion 2012 den Titel “Golden Muse” trägt. Für den Münchener Designer sind Frauen Musen, die er zum leuchten bringen möchte und die im kommenden Winter in goldenem Licht erstrahlen sollen. Zu sehen waren klare Linien und figurbetonte Kleider, die unter voluminösen Mänteln und Jacken getragen werden. Details wie Fransen und Ketten verleihen den Lieblingsstücken Bewegung und Lebendigkeit. Gedeckte Farben von Grau bis Dunkelgrün unterstützen das Leuchten der goldenen Stoffe.