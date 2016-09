Impressionen von der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin A/W 2012

Posted by MunichFashion.TV on 23/01/2012 at 18:35

Über 50 Labels präsentierten die neuesten Trends der kommenden Saison. Die Shows liessen sich Stars und Sternchen nicht entgehen. Gesichtet haben wir u.a. Klaus Wowereit, Katja Flint, Karoline Herfurth, Anna Loos, Alexandra Neldel, Cosma Shiva Hagen, Karolina Kurkova mit Eva Padberg, Heike Makatsch, Ursula Karven, Mats Wahlström, Christiane Arp, Axel Schulz mit Ehefrau Patricia, Nazan Eckes, Dana Schweiger, Minh-Khau Phan-Thi, und viele viele mehr. Impressionen von der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin.